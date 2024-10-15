Москва, 15 октября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил всех жителей России с первым снегом, который накануне выпал в Москве.

Александр Казаков/ТАСС

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября в Москве выпал первый снег. Из-за этого в столице были зафиксированы случаи падения деревьев, которые активно распиливали и вывозили коммунальные службы города.

Вечером в понедельник сервисы аренды электросамокатов «Яндекс Go», Whoosh и «МТС Юрент» приостановили работу на территории столицы на фоне выпадения снега. При этом уточнялось, что сезон самокатов пока не заканчивается, так как ещё ожидаются потепление и солнечная погода.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 15 октября рассказал, что пик холода в Москве миновал, после чего значения температуры воздуха в столице начали повышаться. По его словам, в городе пока обошлось без заморозков.

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