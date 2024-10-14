Москва, 14 октября, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Сервисы аренды электросамокатов «Яндекс Go», Whoosh и «МТС Юрент» 14 октября приостановили работу в Москве из-за выпавшего снега, сообщило «РИА Новости», ссылаясь на информацию от пресс-служб компаний.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В приложении сервиса пользователи получили специальное уведомление. Как только в течение дня или завтра температура повысится и снег на улицах растает, возможность поездок вернётся», — рассказали в Whoosh.

В «МТС Юрент» пообещали возобновить оказание услуг 15 октября. В «Яндекс Go» будут дожидаться улучшения погодных условий. При этом отмечается, что сезон самокатов не заканчивается, так как ожидается потепление и солнечная погода.

Как передавало ИА Регнум, в ряде районов Москвы 14 октября выпал первый снег. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что «официально» это не считается первым выпадением снега, так как его не зафиксировали на базовой метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ.

На фоне снегопада в Москве резко выросла стоимость поездки на такси. В среднем цена стала больше втрое. Также агрегаторы предупреждали клиентов, что поездка может длиться дольше, чем обычно, и рекомендовали пользоваться общественным транспортом.