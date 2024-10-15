Москва, 15 октября, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Пик холода в Москве миновал, и температура воздуха в российской столице начала повышаться. Об этом 15 октября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Пик похолодания миновал, и температура воздуха в столице начала постепенно повышаться. <…> Москва пока обошлась без заморозков», — написал он в своём Telegram-канале.

Синоптик отметил, что, по данным метеостанции ВДНХ, самую низкую температуру воздуха зафиксировали около 00:00, когда она составила +0,5 градуса, после чего температура начала повышаться и к 06:00 мск составляла уже +2,1 градуса.

По словам Леуса, после 09:00 мск буду проведены наблюдения за снежным покровом, который на фоне повышения температуры воздуха может к этому времени растаять.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября в Москве выпал первый снег. На фоне неблагоприятных погодных условий в столице были отмечены случаи падения деревьев, которые активно распиливали и вывозили городские службы.

Вечером в тот же день сервисы аренды электросамокатов «Яндекс Go», Whoosh и «МТС Юрент» приостановили работу в Москве из-за снегопада. Отмечалось, что сезон самокатов не заканчивается, потому что ожидаются потепление и солнечная погода.