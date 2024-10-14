Москва, 14 октября, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Случаи падения деревьев в связи с неблагоприятными погодными условиями зафиксированы в Москве. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Из-за непогоды в городе фиксируются случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья», — говорится в сообщении.

Также жителей столицы призвали быть предельно внимательными в связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями и не парковать автомобили вблизи деревьев.

До этого комплекс городского хозяйства Москвы предупредил, что в ночь на 15 октября ожидается понижение температуры до показателей ниже нуля градусов Цельсия. Кроме того, ожидается продолжение выпадения осадков в виде дождя и мокрого снега.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник в нескольких районах Москвы выпал первый снег. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что это выпадение снега не считается «официальным», поскольку его не зафиксировали на расположенной на ВДНХ базовой метеостанции столицы.

На фоне снегопада в Москве увеличилась стоимость поездки на такси. В среднем цена выросла в три раза, а агрегаторы такси разместили предупреждения о том, что поездка может длиться дольше, чем обычно.