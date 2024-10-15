Пермь, 15 октября, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Суд приговорил двоих жителей Перми за поджог военкомата и передачу иностранной спецслужбе сведений об объектах Свердловской железной дороги к 10 и 11 годам колонии. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Belkin Alexey/Global Look Press

Сотрудники ведомства пресекли противоправную деятельность находившихся в составе террористического сообщества сторонников праворадикальной идеологии, которые по указанию украинских спецслужб совершили поджог военкомата, а также вели сбор и передачу данных об объектах Свердловской железной дороги иностранной спецслужбе.

Центральный окружной военный суд признал обвиняемых виновными в совершении преступлений по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества и участие в нём») и ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Одного из жителей Перми приговорили к 11 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, а второго — к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Осуждённые первые три года будут отбывать наказание в тюрьме, после чего будут отправлены в колонию строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 октября ФСБ задержало жителя Псковской области, передававшего украинским кураторам координаты российских военных и гражданских объектов. Отмечалось, что переданные мужчиной данные могли использоваться против безопасности России.

Суд в Мурманске 14 октября приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы за отправку украинским спецслужбам сообщений, компрометирующих армию России. Его признали виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ).