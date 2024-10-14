Мурманск, 14 октября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. В Мурманске суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы за отправку Службе безопасности Украины (СБУ) сообщений, компрометирующих Вооружённые силы РФ. Об этом 14 октября сообщили в региональной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что 24-летний житель Мурманска признан виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

«Суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», — говорится в сообщении.

По данным суда, в 2022–2023 годах фигурант отправил СБУ голосовое сообщение, компрометирующее российскую армию, которое впоследствии было опубликовано в интернете, а также фотокопии документов, в том числе о деятельности военкомата Мурманской области.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября в Феодосии задержали местного жителя, который спонсировал ВСУ и передавал в Киев данные о Вооружённых силах России. Жителя Феодосии арестовали по решению суда.

В этот же день Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор жительнице города Нижний Тагил. Её приговорили к 12,5 года колонии за госизмену. Женщина продала спецслужбам Украины данные о расположенном в городе оборонном предприятии — «Уралвагонзаводе».