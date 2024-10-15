Псков, 15 октября, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Псковской области, который передавал украинским кураторам координаты российских военных и гражданских объектов, сообщили 15 октября в пресс-службе ведомства.

AP/TASS

Уроженец Порховского района через мессенджер связался с представителем украинской организации, подконтрольной главному управлению разведки минобороны Украины.

«Действуя умышленно, испытывая негативное отношение к Российской Федерации и желая помочь Украине в ходе СВО, обвиняемый передал представителям ВСУ фотографии и географические координаты расположения воинских и гражданских объектов на территории города Пскова», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Переданные в Киев сведения могли использоваться против безопасности России. Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября Южный окружной военный суд приговорил жителя Севастополя, который планировал теракт по заданию Службы безопасности Украины, к 21 году лишения свободы. Завербованный Киевом в 2022 году собирал в Севастополе данные об актуальных местах дислокации объектов российской армии. Сведения он передавал своим украинским кураторам. Также он собирался выполнить задание СБУ и поджечь одно из административных зданий Севастополя.