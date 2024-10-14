Донецк, 15 октября, 2024, 01:14 — ИА Регнум. За период с 17 февраля 2022 года по 14 октября 2024 года в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли 152 ребёнка, ещё 488 детей получили ранения. Об этом 14 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«За 970 дней эскалации… погибло 5096 гражданских лиц, в том числе 152 ребёнка. Ранения различной степени тяжести получили 7184 гражданских лица, в том числе 488 детей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Кроме того, за указанный период в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены более 4 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 232 медучреждения, 781 образовательное учреждение, 1664 объекта соцобеспечения и 141 объект критической инфраструктуры.

Всего представительством ДНР в СЦКК зафиксировано более 30 тыс. фактов ведения огня со стороны ВСУ с применением реактивной и ствольной артиллерии и боеприпасов с кассетной боевой частью.

Как передавало ИА Регнум, 12 октября украинские формирования обстреляли территорию Горловки и Петровского района Донецка, выпустив в направлении населённых пунктов 14 артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров менее чем за три часа. Вечером 10 октября над Донецком сбили ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооружённых сил Украины. Одна из частей ракеты упала во дворе дома в Киевском районе города после работы системы ПВО.

5 октября украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали здание администрации Горловки. 3 октября беспилотник ВСУ атаковал сотрудников МЧС России, тушивших пожар в Горловке. Четыре сотрудника ведомства в результате атаки получили контузию, их госпитализировали.