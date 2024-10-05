Горловка, ДНР, 5 октября, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали здание администрации Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом в ночь на 5 октября сообщили «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Уточняется, что в результате атаки одного из БПЛА здание получило повреждения — частично выбито остекление, повреждены решётки на окнах. После одной из атак в здании произошёл взрыв и возгорание на четвёртом и пятом этажах.

Отмечается, что взрывом вынесло на улицу часть архивных документов. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар.

Мэр Горловки Иван Приходько в течение суток 4 октября сообщал о по меньшей мере трёх украинских беспилотниках, атаковавших здание администрации.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в течение прошедших суток украинские войска 49 раз атаковали территорию республики, выпустив суммарно 133 единицы различных боеприпасов. На донецком направлении зафиксировано 14 обстрелов, на горловском — 35. Повреждены шесть жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры. Пострадал один мирный житель.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября беспилотник ВСУ атаковал сотрудников МЧС России, тушивших пожар в Горловке. Четыре сотрудника ведомства в результате атаки получили контузию, их госпитализировали.

Ранее в тот же день Приходько сообщил о ранении мирного жителя Горловки, пострадавшего при атаке украинского беспилотника. В результате другой атаки БПЛА полностью уничтожена одна из подстанций в центре города.