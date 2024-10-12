Донецк, 12 октября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) 12 октября обстреляли территорию Горловки и Петровского района Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ИА Регнум ВСУ

Так, менее чем за три часа украинские войска выпустили по населённым пунктам 14 снарядов, в том числе кассетных, натовского калибра 155 мм.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:45 <…> Горловка (Калининский район): два снаряда калибра 155 мм (кассетный): 11:55 <…> Донецк (Петровский район): два снаряда калибра 155 мм», ― говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Также удары по Горловке зафиксировали в 13:40 и 14:10 (совпадает с мск). Петровский район Донецка за это время ещё трижды подвергался обстрелу. По району украинские военные выпустили шесть снарядов.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 10 октября над Донецком сбили ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооружённых сил Украины. Одна из частей ракеты упала во дворе дома в Киевском районе города после работы системы ПВО.

Местные жители обнаружили снаряд на улице Савченко в районе жилого девятиэтажного дома. Обошлось без повреждений и пострадавших.

5 октября украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали здание администрации Горловки. В результате частично выбито остекление, повреждены решётки на окнах. После одной из атак в здании произошёл взрыв и возгорание на четвёртом и пятом этажах. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар.