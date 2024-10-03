Горловка, ДНР, 3 октября, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Четыре сотрудника МЧС после тушения пожара в Горловке в Донецкой Народной Республике получили контузию в результате атаки дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 3 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл в момент, когда спасатели тушили траву и мусор, загоревшиеся после атаки очередного украинского беспилотника. После того как огонь был ликвидирован, сотрудники МЧС заметили в небе ещё один дрон ВСУ и спустились в укрытие. Беспилотный аппарат сбросил взрывоопасный предмет, из-за чего оказалась повреждена автоцистерна.

«Вернувшись в подразделение, спасатели почувствовали себя плохо. С контузией они госпитализированы», — отмечается в тексте сообщения, распространённого в Telegram-канале министерства.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ неоднократно и целенаправленно атаковали сотрудников МЧС. Так, в ночь на 20 сентября в Горловке спасатели тушили пожар, начавшийся после обстрела с украинской стороны. Вскоре в небе появились вражеские беспилотники и нанесли удар. Пожарные успели укрыться, но получила повреждения спецтехника.

Глава МЧС РФ Александр Куренков 22 августа сообщил президенту России Владимиру Путину, что ВСУ регулярно совершают террористические атаки на спасателей, врачей и волонтёров в Курской области. Удары по ним наносят в моменты оказания помощи населению.