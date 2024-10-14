Курск, 14 октября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе наступления в Курской области вышли на окраину Суджи. Об этом 14 октября сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

РИА Новости/Евгений Биятов

Отмечается, что штурмовики закрепились в районе автозаправочной станции «Лотус» на юго-востоке города, откуда начиналась активная фаза вторжения украинских войск.

«В сторону северо-запада Суджи продолжается продвижение 155-й и 106-й бригад — со стороны уже частично контролируемой Любимовки. Наши окружают вэсэушников», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным канала, российские войска взяли под контроль трассу Суджа — Белая.

Как передавало ИА Регнум, 13 октября замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские войска освободили населённый пункт Новый Путь в Курской области.

11 октября Алаудинов заявил, что за два месяца в курском приграничье российские военные освободили от украинских боевиков 19 сёл.

По данным на 13 октября, потери ВСУ за всё время ведения боевых действий в Курской области составили более 22,6 тыс. военнослужащих, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортёров, 909 боевых бронированных машин.