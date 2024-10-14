Москва, 14 октября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. За время боевых действий на курском направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 22,9 тыс. военнослужащих и 157 танков. Об этом 14 октября сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 22 950 военнослужащих, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортёров, 917 боевых бронированных машин, 630 автомобилей», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что ВСУ также потеряли 189 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), девять радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, три РЛС противовоздушной обороны, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77 и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Как ранее передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России в ходе наступления в Курской области вышли на окраину Суджи. Штурмовики закрепились в районе автозаправочной станции «Лотус» на юго-востоке города, откуда начиналась активная фаза вторжения украинских войск.

13 октября замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские войска освободили населённый пункт Новый Путь в Курской области.