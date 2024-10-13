Глушковский район, Курская область, 13 октября, 2024, 23:31 — ИА Регнум. Ещё один населённый пункт в Курской области освободили российские войска от украинских националистов. Об этом 13 октября сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«Освобождён Новый Путь в Глушковском районе Курской области», — уточнил он в Telegram-канале.

Офицер 11 октября информировал об освобождении в курском приграничье 19 сёл от боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, Апти Алаудинов 11 октября заявил, что за два месяца в курском приграничье российские военные освободили от украинских боевиков 19 сёл.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 13 октября предположил скорое освобождение от ВСУ города Дзержинска (украинское название — Торецк). По информации Пушилина, несмотря на продолжающиеся бои в городской черте Дзержинска, ВСУ осознают, что потеря данного населённого пункта даст армии России возможность продвигаться к северу ДНР.