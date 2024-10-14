Брюссель, 14 октября, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Совет Европейского союза с 14 октября расширил санкции против молдавских граждан и организаций, которые якобы «дестабилизируют ситуацию» в Молдавии. Сообщение об этом опубликовали в правительственном бюллетене ЕС.

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«Совет считает, что пять физических лиц и одно юридическое лицо должны быть добавлены в список лиц, организаций и органов, указанных в приложении I к регламенту», — говорится в публикации.

Под санкции попали политики из Гагаузской автономии в Молдавии Юрий Кузнецов, Илья Узун и Михаил Влах. Кроме того, ограничения ввели против АНО «Евразия» и основавшей организацию Нелли Парутенко. Ранее в список внесли главу Гагаузии Евгению Гуцул. Всех, кого внесли в список, обвинили в сотрудничестве с Россией.

Как передавало ИА Регнум, в июне США также ввели санкции против Гуцул. Вместе с ней в «чёрный список» внесли «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 3», ООО «Мурманск СПГ», Казанское опытное конструкторское бюро и другие российские компании.

Гуцул входит в блок молдавских оппозиционных партий «Победа». Его лидер Илан Шор в апреле обвинил руководство республики в проведении антироссийского курса. Он заявил, что будущее Молдавии невозможно без сотрудничества с РФ, ЕАЭС и СНГ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 октября отметил, что в многие жители Молдавии, которые являются сторонниками России, сталкиваются с ограничением прав. Им не позволяют создавать собственные политические объединения, а также запрещают освещать в СМИ деятельность политиков, выступающих за восстановление добрых отношений между Москвой и Кишинёвом.

12 октября полиция не позволила членам движения «Победа молодых» завершить протестную акцию «марш кастрюль». Активисты заявили, что наступили времена, когда жителям уже не хватает на еду. Правоохранители остановили колонну на полпути, не дав пройти к администрации президента.