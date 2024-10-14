Москва, 14 октября, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Спецслужбы Украины покровительствуют мошенникам, «минирующим» российские вокзалы и аэропорты и крадущим деньги с банковских счетов. Об этом 14 октября заявил заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов на 12-й сессии Конференции государств — участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У нас есть основания утверждать, что украинские спецслужбы, как и ранее, покровительствуют многочисленным кол-центрам, ежедневно направляющим в Россию ложные сообщения о минировании российских аэропортов, вокзалов, театров и торговых центров», — сказал он.

Зубов отметил, что из этих же кол-центров осуществляются дистанционные мошенничества с целью хищения средств граждан и организаций, размещённых на банковских счетах.

Замглавы МВД России обратил внимание на то, что число подобных преступлений растёт.

Как передавало ИА Регнум, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что число тяжких преступлений в стране возросло из-за случаев мошенничества, есть данные о том, что заказчики находятся на Украине. Он добавил, что уровень дистанционного мошенничества растёт.

Глава Ростелекома Михаил Осеевский в марте заявил, что деятельность кол-центров мошенников в основном сосредоточена в Днепропетровске. Помимо этого, пресс-служба Росгвардии сообщила, что количество звонков с призывами к совершению террористических актов в России увеличилось, поступают они с Украины.