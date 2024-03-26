Назван город, в котором сосредоточены кол-центры украинских мошенников
Осеевский: кол-центры мошенников сосредоточены в основном в Днепропетровске
Москва, 26 марта, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Деятельность кол-центров мошенников в основном сосредоточена в Днепропетровске. Об этом сообщил глава Ростелекома Михаил Осеевский на заседании комитета Государственной думы по информационной политике.
«Основной объём мошеннических действий совершается не внутренней российской преступностью. Это организованная деятельность на территории Украины — в городе Днепропетровске. Совершает их огромное количество мошеннических кол-центров «, — сказал он.
Осеевский добавил, что в них постоянно совершенствуется социальная инженерия и «работают» они от имени различных органов.
Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Росгвардии сообщила, что количество звонков с призывами совершения террористических актов в России увеличилось. Они в основном поступают с Украины.
Ранее федеральная служба безопасности РФ призвала граждан к бдительности из-за звонков с Украины с побуждением к терактам.
Ведомство обратило внимание, что родителям нужно предостеречь несовершеннолетних детей от общения с авторами поступающих провокаций.
Оба силовых ведомства отметили, что число звонков и сообщений с побуждениями к совершению терактов, в том числе за деньги, возросло после террористического акта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что арестованные боевики рассказали о причастности Украины к теракту.