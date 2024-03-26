Москва, 26 марта, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Деятельность кол-центров мошенников в основном сосредоточена в Днепропетровске. Об этом сообщил глава Ростелекома Михаил Осеевский на заседании комитета Государственной думы по информационной политике.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Основной объём мошеннических действий совершается не внутренней российской преступностью. Это организованная деятельность на территории Украины — в городе Днепропетровске. Совершает их огромное количество мошеннических кол-центров «, — сказал он.

Осеевский добавил, что в них постоянно совершенствуется социальная инженерия и «работают» они от имени различных органов.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Росгвардии сообщила, что количество звонков с призывами совершения террористических актов в России увеличилось. Они в основном поступают с Украины.

Ранее федеральная служба безопасности РФ призвала граждан к бдительности из-за звонков с Украины с побуждением к терактам.

Ведомство обратило внимание, что родителям нужно предостеречь несовершеннолетних детей от общения с авторами поступающих провокаций.

Оба силовых ведомства отметили, что число звонков и сообщений с побуждениями к совершению терактов, в том числе за деньги, возросло после террористического акта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что арестованные боевики рассказали о причастности Украины к теракту.