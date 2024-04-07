Москва, 7 апреля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Число тяжких преступлений в России возросло из-за случаев мошенничества, есть данные о том, что заказчики находятся на Украине, сообщил 7 апреля министр внутренних дел Владимир Колокольцев в интервью журналисту Павлу Зарубину.

РИА Новости

«У нас есть масса объективных подтверждений о том, что заказчики дистанционного мошенничества находятся на Украине», — заявил глава МВД.

Он добавил, что преступность дистанционного мошенничества в стране растёт. Их количество выросло за счёт IT-преступлений, потому что они все попадают в разряд тяжких и особо тяжких.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля в МВД предупредили россиян о мошенничестве под видом «Госуслуг». Так, в последнее время телефонные мошенники в Санкт-Петербурге активизировали попытки обмана россиян. Они стали прозванивать граждан от лица банков или правоохранителей, якобы расследующих дела по операциям с их счетами. При звонке мошенников высвечивается логотип «Госуслуг», используемый также ими и при рассылке смс-сообщений.

Глава Ростелекома Михаил Осеевский на заседании комитета Государственной думы по информационной политике в марте заявил, что деятельность колл-центров мошенников в основном сосредоточена в Днепропетровске. Помимо этого пресс-служба Росгвардии сообщила, что количество звонков с призывами совершения террористических актов в России увеличилось, поступают они с Украины.

Президент России Владимир Путин 6 апреля ввёл миллионные штрафы за спам-звонки. Согласно документу, ужесточили ответственность за такие вызовы и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости.