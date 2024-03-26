Москва, 26 марта, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Количество звонков с призывами совершения террористических актов в России увеличилось. Они в основном поступают с Украины, сообщила пресс-служба Росгвардии.

Иван Шилов ИА Регнум

«После трагедии в «Крокус Сити Холле» резко возросло количество телефонных звонков и сообщений с призывами к совершению терактов на территории России. В частности, находящиеся на Украине злоумышленники связываются с подростками и предлагают им совершать террористические акты за денежное вознаграждение», — рассказали в ведомстве ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, ранее Федеральная служба безопасности России призвала жителей страны к бдительности из-за звонков с Украины с побуждением к терактам.

Ведомство обратило внимание, что родителям нужно предостеречь несовершеннолетних детей от общения с авторами поступающих провокаций.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта.

Число погибших выросло до 139 человек, сообщил 25 марта в ходе доклада президенту России Владимиру Путину глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Погибли в том числе трое детей. От огнестрельных ранений скончались 40 человек, от пожара — 45, рассказал председатель СК.

Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что Украина вела подготовку боевиков на территории Ближнего Востока.

Также Бортников заявил, за терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» стоят США, Британия и Украина.