Москва, 14 октября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Из-за осенней распутицы у украинских формирований в приграничных районах Курской области начнутся большие проблемы. Такое мнение 14 октября высказал военный эксперт Александр Шарковский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Распутица поставит крест на украинцах. Нашим тоже будет трудно наступать, но снабжение группировки войск ВСУ, которая находится в Курской области, будет практически невозможно», — процитировало его слова издание «Абзац».

По словам эксперта, в этой ситуации киевским боевикам станет очень сложно удерживать свои позиции, в то время как армия России сможет проводить прорывные действия в период осенней распутицы.

Как передавало ИА Регнум, ранее 14 октября Telegram-канал Mash сообщил, что российские военные в ходе наступательных действий в курском приграничье вышли на окраину Суджи. Уточнялось, что штурмовые подразделения российской армии закрепились в районе автозаправочной станции «Лотус» на юго-востоке города, откуда киевские боевики начинали активную фазу вторжения, а также взяли под контроль трассу Суджа — Белая.

Ранее в этот же день стало известно, что в уничтоженной в приграничном районе Курской области американской боевой машине пехоты Stryker украинских войск находился экипаж из военных США. В сожжённой боевой машине находились техническая документация и коды для сообщения командованию киевских боевиков о происшествиях.

В Минобороны 14 октября сообщили, что украинская армия потеряла за время вторжения в Курскую область в общей сложности свыше 22,9 тыс. боевиков. Также ВСУ за это время лишились 157 танков, 72 БМП, 98 бронетранспортёров, 917 боевых бронированных машин, 630 автомобилей и другой техники.