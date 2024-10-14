Москва, 14 октября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. В уничтоженной в приграничном районе Курской области американской боевой машине пехоты Stryker украинских формирований находился экипаж, состоящий из военных США. Об этом 14 октября сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z».

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«Нашими бойцами в Глушковском районе Курской области была уничтожена боевая машина пехоты Stryker, в которой находился экипаж прямиком из США в количестве восьми человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что американский экипаж был уничтожен в одной из лесопосадок и имел при себе западные приборы ночного видения и вооружение, также в БПМ находились техническая документация и коды для сообщения командованию украинской армии о происшествиях.

Российские военные в ходе изучения документов одного из погибших военных США Брэндона Санчеза обнаружили его страницу в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). На ней подтверждается, что ликвидированный в курском приграничье наёмник в 2013 году начал работать поваром в американской армии. При этом не уточняется, являлся ли он военнослужащим армии США сейчас.

Как сообщало ИА Регнум, представитель российского силового ведомства 13 октября рассказал, что военные армии России уничтожили под Харьковом разведывательную группу украинской армии, в составе которой был наёмник из США. Он отметил, что у разведчика не было при себе документов, однако высока вероятность того, что он был профессиональным наёмником и американским гражданином, ранее служившим в армии США.

Боец интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны РФ с позывным Адигам 25 сентября рассказал, что в приграничье Курской области воюет множество наёмников из Польши и Латвии. По его словам, наёмники сдаются в плен реже, чем бойцы украинской армии.