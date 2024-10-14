Москва, 14 октября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Центробанк России может снова повысить ключевую ставку на ближайшем заседании, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Следующее заседание Банка России состоится 25 октября. Заботкин уточнил, что на нём решение будет зависеть от обновлённого среднесрочного прогноза, в котором учтут дополнительные данные по разным направлениям экономики.

«С учётом этого будем уточнять, какая траектория ставки необходима для того, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели вблизи 4%», — уточнил Заботкин в беседе с журналистами.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября Центробанк поднял ключевую ставку до 19% годовых. До этого финансовый регулятор увеличил её до 18% в июле сразу на два процентных пункта. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила, что Банк России вынужден реагировать на перегрев экономики в стране, достигший максимума за последние 16 лет.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября заявил, что повышение ключевой ставки направлено на снижение уровня перегрева экономики в стране. Это необходимо для стабильной работы Минфина и сбалансированности федерального бюджета, отметил глава государства.