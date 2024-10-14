В ЦБ допустили новое повышение ключевой ставки на ближайшем заседании
Москва, 14 октября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Центробанк России может снова повысить ключевую ставку на ближайшем заседании, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.
Следующее заседание Банка России состоится 25 октября. Заботкин уточнил, что на нём решение будет зависеть от обновлённого среднесрочного прогноза, в котором учтут дополнительные данные по разным направлениям экономики.
«С учётом этого будем уточнять, какая траектория ставки необходима для того, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели вблизи 4%», — уточнил Заботкин в беседе с журналистами.
Как передавало ИА Регнум, 13 сентября Центробанк поднял ключевую ставку до 19% годовых. До этого финансовый регулятор увеличил её до 18% в июле сразу на два процентных пункта. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила, что Банк России вынужден реагировать на перегрев экономики в стране, достигший максимума за последние 16 лет.
Президент РФ Владимир Путин 5 сентября заявил, что повышение ключевой ставки направлено на снижение уровня перегрева экономики в стране. Это необходимо для стабильной работы Минфина и сбалансированности федерального бюджета, отметил глава государства.