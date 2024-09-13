Москва, 13 сентября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Центральный банк Российской Федерации повысил ключевую ставку на один процентный пункт, следует из заявления регулятора.

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

«Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку до 19,00% годовых», — говорится в релизе.

В Центробанке пояснили, что ситуация в экономике требует дополнительного ужесточения кредитно-денежной политики.

Так, отметили в ЦБ, высоким остаётся инфляционное давление — по итогам 2024 года инфляция, вероятно, превысит июльский прогноз в 6,5-7%.

«Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — добавили там.

Как передавало ИА Регнум, Банк России на фоне роста инфляции 26 июля впервые с декабря прошлого года повысил ключевую ставку — с 16 до 18%. Как заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, российская экономика в первые шесть месяцев 2024 года испытала перегрев, оказавшийся максимальным за последние 16 лет.

Президент России Владимир Путин 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что, повышая ключевую ставку, Банк России снижает перегрев экономики. Глава государства добавил, что положительным фактором «охлаждения» является также стабильность работы Минфина по балансированию бюджета.