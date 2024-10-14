* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Керчь, Крым, 14 октября, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Лидер керченской ячейки «Свидетелей Иеговы» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержан 14 октября в Крыму, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

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Как установило следствие, 53-летний житель Керчи проводил собрания членов ячейки, пропагандируя идеи секты. Сотрудники управлений ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли эту противозаконную деятельность.

Задержанному предъявили обвинение по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности запрещенной религиозной организации»).

«В ходе обысков по месту его жительства и проведения собраний изъяты запрещённая литература и иные противозаконные материалы», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники СК РФ устанавливают причастность других людей к деятельности керченской ячейки.

Как сообщало ИА Регнум, организация «Свидетели Иеговы» и её подразделения были в 2017 году ликвидированы решением Верховного суда России в связи с их экстремистской деятельностью.

В августе 2022 года в Севастополе и Евпатории задержали обвиняемых в организации деятельности «Свидетелей Иеговы». Они онлайн проводили собрания и изучали запрещённую литературу. В конце декабря того же года организатору одной из крымских ячеек предъявили обвинения.

В феврале прошлого года офис «Свидетелей Иеговы» силовики ликвидировали в Херсонской области. При обыске была изъята запрещённая литература.