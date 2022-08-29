В Севастополе и в Крыму задержали членов запрещённой секты
Симферополь, 29 августа, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Обвиняемые в организации деятельности запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержаны в Севастополе и Евпатории, сообщили 29 августа в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю. Уголовное дело возбуждено по результатам спецмероприятий, проведенных следователями ГСУ СКР и оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
По предварительным данным, с 2019 года двое жителей полуострова, являясь старейшинами организации «Свидетели Иеговы «Приморское» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на конспиративной квартире в Севастополе онлайн проводили собрания с последователями, также изучение запрещенных материалов, пропагандировали религиозные идеи.
Подозреваемым предъявлены обвинения, по местам их жительства прошли обыски, изъята компьютерная техника, содержащая информацию экстремистского характера, денежные средства, а также переписка одного из фигурантов с жителем Севастополя, отбывающим наказание за совершение аналогичного преступления.