Москва, 14 октября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Экс-гендиректора АО «Научно-производственный комплекс «Пеленгатор» Валерия Дрогалина и его подчиненного Александра Богданова обвинили в мошенничества в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. Об этом 14 октября сообщили в военных следственных органах СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Следствием установлено, что в 2015–2017 годах фигуранты уголовного дела, исполняя многомиллионный контракт по гособоронзаказу, подделали документы о выполненных работах по разработке систем вооружения. В результате они присвоили и поделили между собой свыше 100 млн рублей.

«Богданову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Дрогалину — в виде домашнего ареста», — указано в Telegram-канале ведомства.

Ход расследования контролируют в Главном военном следственном управлении СК РВ.

Как сообщало ИА Регнум, генерального директора Княгининской швейной фабрики Александра Свистунова арестовали по подозрению в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения государственного контракта с Минобороны РФ. Деньги в размере 4 млн рублей были переданы экс-начальнику вещевого управления оборонного ведомства Владимиру Демчику за привлечение предприятия в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд ВС России.

Демчика заключили под стражу 2 августа. В сентябре суд наложил арест на имущество бывшего начальника — загородный дом, трёхкомнатную квартиру и денежные средства на общую сумму свыше 100 млн рублей.