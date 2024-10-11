Москва, 11 октября, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Главным военным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора «Княгининской швейной фабрики» Александра Свистунова, он арестован, сообщила 11 октября пресс-служба СК.

Иван Шилов ИА Регнум

Свистунов подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения государственного контракта с Минобороны, сказано в сообщении.

«В 2017 году Свистунов передал бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику взятку в размере 4 млн рублей за привлечение предприятия Свистунова в качестве соисполнителя по государственным контрактам на поставку вещевого имущества для нужд Вооружённых сил Российской Федерации на общую сумму более 574 млн рублей», — отметила пресс-служба.

Свистунов заключён под стражу. Расследование дела продолжается. Демчику ранее было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, напомнила пресс-служба СК.

Как сообщало ИА Регнум, экс-начальника вещевого управления Минобороны заключили под стражу 2 августа. В сентябре суд наложил арест на имущество Демчика — загородный дом, трёхкомнатную квартиру и денежные средства на общую сумму свыше 100 млн рублей.

За первые восемь месяцев 2024 года было возбуждено почти 500 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа, проинформировала ранее пресс-служба СК. Наибольшее количество таких дел расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях, отмечалось в сообщении.