Мелитополь, 14 октября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. В селе Каменском в Запорожской области российские военные заняли новые позиции, закрепились на взятых под контроль рубежах и ведут интенсивные бои с украинской армией. Об этом заявил в понедельник, 14 октября, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Инициатива в наших руках, давление со стороны русской армии на ВСУ огромное. Наши войска улучшили позиции по переднему краю и закрепились на уже занятых позициях», — заявил Рогов ТАСС.

Рогов ранее сообщал, что бои за Каменское продолжаются, российские военные постепенно выдавливают украинские вооружённые формирования с территории села. По его словам, ВСУ оттягивают силы на северные окраины.

Село находится на левом берегу бывшего Каховского водохранилища. Там же расположен город Степногорск, оккупированный ВСУ. Освобождение Степногорска откроет российским войскам дорогу на Запорожье.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября Рогов заявил, что в Запорожской области российские военные на несколько километров продвинулись вперёд на времевском направлении. Бойцы водрузили российский флаг над северными окраинами села Левадного.

Минобороны 14 октября подтвердило информацию об освобождении Левадного группировкой российских войск «Восток». Российские бойцы заняли на этом направлении более выгодные рубежи.