Российские военные заняли новые позиции в Запорожской области
Рогов: ВС России заняли новые позиции в селе Каменском на левобережье Днепра
Мелитополь, 14 октября, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продвинулись вперёд, заняв новые позиции в селе Каменском на левобережье Днепра. Об этом 14 октября рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По словам Рогова, которые привело «РИА Новости», на степногорском направлении на линии фронта в Запорожской области продолжаются бои за село Каменское.
«Наша армия продвинулась вперёд, заняв новые позиции, постепенно выдавливая противника, заставляя его оттягиваться на северные окраины», — сказал он.
Каменское и Степногорск находятся на левом берегу бывшего Каховского водохранилища в Запорожской области вдоль трассы Москва — Симферополь. На данный момент Степногорск оккупирован украинскими боевиками и его освобождение открывает дорогу на город Запорожье.
Как сообщало ИА Регнум, 13 октября Рогов рассказал, что украинская армия потеряла взвод бойцов в ходе попытки контратаковать в селе Левадном в Запорожской области. По его словам, российские военные прорвали украинскую оборону над северными окраинами села Левадного, водрузив над ними государственный флаг России.
Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер 14 октября высказал мнение, что Россия будет продолжать спецоперацию до достижения поставленных целей и полного освобождения территории новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам эксперта, российская сторона добьётся поставленных целей СВО.