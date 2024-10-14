Мелитополь, 14 октября, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продвинулись вперёд, заняв новые позиции в селе Каменском на левобережье Днепра. Об этом 14 октября рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

По словам Рогова, которые привело «РИА Новости», на степногорском направлении на линии фронта в Запорожской области продолжаются бои за село Каменское.

«Наша армия продвинулась вперёд, заняв новые позиции, постепенно выдавливая противника, заставляя его оттягиваться на северные окраины», — сказал он.

Каменское и Степногорск находятся на левом берегу бывшего Каховского водохранилища в Запорожской области вдоль трассы Москва — Симферополь. На данный момент Степногорск оккупирован украинскими боевиками и его освобождение открывает дорогу на город Запорожье.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября Рогов рассказал, что украинская армия потеряла взвод бойцов в ходе попытки контратаковать в селе Левадном в Запорожской области. По его словам, российские военные прорвали украинскую оборону над северными окраинами села Левадного, водрузив над ними государственный флаг России.

Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер 14 октября высказал мнение, что Россия будет продолжать спецоперацию до достижения поставленных целей и полного освобождения территории новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам эксперта, российская сторона добьётся поставленных целей СВО.