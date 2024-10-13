Мелитополь, 13 октября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Российские войска продвинулись вперёд на несколько километров на времевском направлении и водрузили российский флаг над северными окраинами села Левадное Запорожской области. Об этом 13 октября сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Александр Полегенько/ТАСС

«Бойцы 336-й отдельной гвардейской Белостокской орденов Жукова, Суворова и Александра Невского бригады морской пехоты ВС России освободили от нацистской оккупации посёлок Левадное», — написал Рогов в Telegram-канале.

По его словам, гвардейцы отряда «Шторм» балтийских морпехов прорвали украинскую оборону на этом участке фронта, улучшили положение по переднему краю на 3 км и взяли Левадное штурмом, подняв флаг на его северной окраине.

Рогов напомнил, что украинские военные захватили село в ходе попытки контрнаступления в июне прошлого года, пользуясь значительным численным перевесом.

«Освобождение Левадного как и освобождение на днях населённого пункта Золотая Нива открывает ещё больше возможностей для наступательных действий ВС РФ на данном направлении, а также по направлению к городу Гуляйполю», ― подчеркнул глава комиссии ОП.

Минобороны России информацию об освобождении Работино пока не подтвердили.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября подразделения группировки российских войск «Центр» в результате решительных действий освободили населённый пункт Михайловка Донецкой Народной Республики. 11 октября пресс-служба Минобороны сообщила об освобождении населённого пункта Октябрьское в ДНР, 7 октября — об освобождении посёлка Золотая Нива к востоку от Угледара.

Ранее Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины ночью 13 октября предприняли попытку контратаковать в селе Левадное, однако абсолютно безуспешно. В результате украинская армия потеряла как минимум взвод бойцов.

По данным Минобороны РФ, в период с 5 по 11 октября Вооружённые силы Украины в зоне проведения спецоперации потеряли почти 14,5 тыс. военных.