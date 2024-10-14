Москва, 14 октября, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Рабочая неделя в начале ноября продлится всего четыре дня благодаря празднованию Дня народного единства 4 ноября. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Россияне будут работать с 5 по 8 число. Но на предшествующей неделе их ждут шесть рабочих дней — с 28 октября по 2 ноября. Причиной стал перенос выходного дня на 30 апреля, вторник, перед первыми майскими праздниками, позволивший создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. При этом рабочий субботний день сделают сокращённым.

В соответствии со ст. 153 Трудового кодекса РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. При этом сотрудник вправе выбрать дополнительный день для отдыха вместо допоплаты.

Как сообщало ИА Регнум, в конце текущего года будет ещё одна шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 23 по 28 декабря.

4 октября правительство России утвердило праздничные и выходных дни в 2025 году. На Новый год россиян ждут 11 выходных дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Также нерабочими будут дни 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, с 2 по 4 ноября.

Директор по коммуникациям сервиса путешествий МТС Travel Сергей Становкин отметил, что самыми выгодными месяцами для отпуска в 2025 году станут июль и октябрь. В них будет по 23 рабочих дня. На втором месте стоят апрель, сентябрь, декабрь — в них рабочими будут 22 дня. в числе самых невыгодных месяцев — январь, май, июнь и ноябрь.