Москва, 5 октября, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Июль и октябрь будут самыми выгодными месяцами для отпуска в 2025 году, рассказал 5 октября директор по коммуникациям сервиса путешествий МТС Travel Сергей Становкин.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 2025 году самые выгодные для отпуска месяцы — июль и октябрь. В них будет по 23 рабочих дня. На втором месте стоят апрель, сентябрь, декабрь — в них рабочими будут 22 дня», — рассказал он «РИА Новости».

Эксперт также пояснил, что меньше всего рабочих дней будет в январе 2025 года. Кроме того, самыми невыгодными месяцами для отпуска в 2025 году станут май, июнь и ноябрь.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России 4 октября утвердило праздничные и выходных дни в 2025 году. На Новый год россиян ждут 11 выходных дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Помимо этого нерабочими будут 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, со 2 по 4 ноября.