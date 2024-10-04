Москва, 4 октября, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Правительство России утвердило праздничные и выходных дни в 2025 году, соответствующее постановление 4 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Анатолий Медведь/РИА Новости

«Правительство постановляет: перенести в 2025 году следующие выходные дни: с субботы 4 января на пятницу 2 мая; с воскресенья 5 января на среду 31 декабря; с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая; с субботы 8 марта на пятницу 13 июня; с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября», — следует из документа.

На Новый год россиян ждут 11 выходных дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Также нерабочими будут дни 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, с 2 по 4 ноября.

Правительство России

Как сообщало ИА Регнум, Министерство труда России в июле подготовило проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году. По нему новогодние праздники будут длиться 11 дней, начиная с 29 декабря.

Жителей России ожидает шестидневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября 2024 года. В конце текущего года будет ещё одна шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 23 по 28 декабря.