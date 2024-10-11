Екатеринбург, 11 октября, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Жительницу Нижнего Тагила приговорили к 12,5 года колонии по делу о государственной измене за продажу украинским спецслужбам информации об оборонном предприятии. Соответствующее решение вынес Свердловский областной суд.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным суда, 25-летняя Виктория Мухаметова вместе с мужем продавала спецслужбам Украины военно-технические сведения с «Уралвагонзавода».

«Признать Мухамедову виновной и назначить ей 12 лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сказано в приговоре судьи.

Как передавало ИА Регнум, супругов задержали в начале апреля 2023 года. Уточнялось, что фигуранты дела передали Киеву чертежи с оборонного предприятия за 100 тысяч рублей. В ФСБ тогда отметили, что переданная информация может быть использована против Вооруженных сил РФ в условиях проведения спецоперации.