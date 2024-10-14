Москва, 14 октября, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Комик Дмитрий Гаврилов был оштрафован по административному делу о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом 14 октября сообщил ТАСС.

Кадр из видео Дмитрий Гаврилов

Агентство отмечает, что сумма штрафа составила 30 тыс. рублей.

В суде комик полностью признал вину. Он заявил, что выложил видеозапись, из-за которой было заведено дело, в юмористических целях.

Как передавало ИА Регнум, Гаврилов был задержан 8 сентября. Причиной стал видеоролик на YouTube, в котором юморист оскорбительно отзывался о российских офицерах и гражданах России в целом. В отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). После произошедшего в соцсетях появилась запись, в которой Гаврилов приносит извинения на камеру.

27 сентября Тверской суд Москвы второй раз оштрафовал вокалиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за дискредитацию российской армии. 29 сентября появилась информация, что музыканту грозит уголовное преследование.

23 сентября Тверской суд Москвы оштрафовал студентку первого курса Высшей школы экономики Александру Дорошенко, которая плюнула в плакат с информацией о возможности заключить контракт на службу в Вооружённых силах России.