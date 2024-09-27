Москва, 27 сентября, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы уже второй раз оштрафовал вокалиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за дискредитацию российской армии, говорится в официальных судебных документах.

Кадр из видео

«Котляров В. А., разместив в интернете в открытом доступе информационный пост тематического антивоенного содержания, публично выражал негативное отношение к проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции… тем самым дискредитировал использование Вооруженных сил Российской Федерации», — цитирует документ «РИА Новости».

Ранее музыкант отреагировал на первый, выписанный ему в середине июня, штраф в размере 50 тыс. рублей в соцсетях, вновь обвинив российских военнослужащих в преступлениях.

Согласно законодательству РФ, за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тыс. рублей. Два нарушения в течение года могут послужить поводом к уголовному преследованию.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Минюст РФ внёс Владимира Котлярова в реестр иностранных агентов. Ведомство уточняло, что музыкант открыто выступал в поддержку Украины, осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, а также принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Кроме того, министерство отмечало, что Котляров поддерживал проведение терактов на территории России и распространял ложную информацию о политике и решениях российских властей.