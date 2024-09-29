* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 29 сентября, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Солисту группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) грозит уголовное преследование по статье за дискредитацию российской армии. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

ВКонтакте Владимир Котляров (иноагент)

«Котлярову грозит уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан). Данный вопрос рассматривается», — передаёт ТАСС информацию от правоохранителей.

Вокалисту грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября Минюст России внёс в реестр иностранных агентов музыканта Владимира Котлярова. В ведомстве пояснили, что он открыто выступал в поддержку Украины, участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов. Кроме того, солиста группы «Порнофильмы» поддерживал проведение терактов на территории России, распространял ложную информацию о политике и решениях российских властей.