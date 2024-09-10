Нижний Новгород, 10 сентября, 2024, 13:46 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде арестовали стендап-комика Диму (Дмитрия) Гаврилова, сообщает на официальном сайте пресс-служба Нижегородского районного суда.

кадр из видео

Причиной произошедшего стал видеоролик на YouTube, в котором он оскорблял российских офицеров и граждан России в целом. Гаврилова задержали 8 сентября перед выступлением. В отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

«Гаврилов полностью признал вину в административном правонарушении. Судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток», — указано в сообщении.

После произошедшего в соцсетях появилась запись, в которой Гаврилов приносит извинения на камеру.

«В своем стендап-видео я позволил себе оскорбительные высказывания, направленные на граждан РФ или дискредитацию ВС РФ. Я полностью признаю свою ошибку, раскаиваюсь в сказанных словах, позицию свою поменял. Надеюсь, никому не причинил вред», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, за дискредитацию Вооружённых сил России суд оштрафовал стримершу Ольгу Касьяненко из Краснодара, также известную как Busya18plus. На странице в Интернете 27-летняя уроженка Донецка опубликовала негативные материалы о спецоперации. В своих трансляциях она оскорбляла русских по национальному признаку и поддерживала Украину. Сумма штрафа составила 90 тыс. рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву за дискредитацию российской армии на 50 тыс. рублей. В ходе судебного заседания выяснилось, что Ивлеева разместила в соцсетях пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению спецоперации.