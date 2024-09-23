Москва, 23 сентября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы оштрафовал студентку первого курса Высшей школы экономики Александру Дорошенко, которая плюнула в плакат с информацией о возможности заключить контракт на службу в Вооружённых силах (ВС) России.

Кадр из видео

Из судебных материалов следует, что инцидент произошёл 13 сентября в одном из столичных баров. Дорошенко плюнула в плакат, который информировал о службе в ВС РФ. Её поступок привлёк внимание «неограниченного круга лиц и средств массовой информации».

«Тем самым Дорошенко А. Р. совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан», — сказано в материалах дела.

Дорошенко на судебное заседание явилась.

Девушке был назначен штраф по части первой статьи 20.3.3 КоАП с максимальным наказанием для физических лиц 50 тыс. рублей. Конкретная сумма штрафа не уточняется. Выплатить его Дорошенко должна не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в силу.

При этом сама девушка опубликовала в соцсетях видео с псевдоизвинениями. В ролике она снова поглумилась над армией России, а также над страной в целом.

Как передавало ИА Регнум, в июне московская стримерша Анна Бажутова (известна как YokoBovich) была приговорена судом к пяти годам и шести месяцам колонии. Бажутову признали виновной в распространении фейков о ВС России.