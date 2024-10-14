Севастополь, 14 октября, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Планировавшего теракт в Севастополе местного жителя приговорили к 21 году колонии, сообщили 14 октября в региональном управлении Федеральной службы безопасности.

Владимир Гердо/ТАСС

Решение вынес Южный окружной военный суд, установивший, что Служба безопасности Украины в 2022 году завербовала севастопольца. Он собирал на территории города и передавал в Киев данные об актуальных местах дислокации объектов ВС РФ. Кроме того, он планировал теракт — поджог одного из административных зданий Севастополя. Для осуществления задуманного мужчина нашёл необходимые инструменты, прошёл обучение. Поджечь здание он не успел — его задержали сотрудники ФСБ.

Суд признал севастопольца виновным в госизмене (ст. 275). Также суд признал его виновным по ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 («Приготовление к совершению террористического акта»).

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 21 год в колонии особого режима с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме и ограничением свободы после освобождения на один год шесть месяцев», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября в Феодосии задержали местного жителя, который спонсировал ВСУ и передавал в Киев данные о Вооружённых силах России. Жителя Феодосии арестовали по решению суда.

В этот же день Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор жительнице города Нижний Тагил. Её приговорили к 12,5 года колонии за госизмену. Женщина продала спецслужбам Украины данные о расположенном в городе оборонном предприятии — «Уралвагонзаводе».