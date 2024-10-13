Лондон, 13 октября, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Сталелитейная промышленность Украины будет под угрозой полного уничтожения, если российские войска возьмут город Покровск (Красноармейск), ведь там расположена крупная угольная шахта. Об этом пишет британский журнал The Economist.

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«Это крупнейшая шахта по производству коксующегося угля в Украине. Её уголь, используемый для выплавки железной руды, жизненно важен для оставшейся сталелитейной промышленности страны. В этом году Метинвест надеялся добыть там 5,3 млн тонн угля», — отмечено в публикации.

Уточняется, что ВС РФ даже не нужно брать под контроль весь город, чтобы задушить остатки тяжёлой промышленности киевского режима. Им достаточно лишь отключить в шахте энергоснабжение и перекрыть дорогу, по которой транспортируется уголь.

Как передавало ИА Регнум, российские войска делают успехи на красноармейском направлении. 26 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС России находятся на подступах к Красноармейску.

Американская газета The Washington Post 2 октября написала, что украинские военнослужащие признают фактическую потерю Покровска из-за разрушения критической инфраструктуры. Как утверждают бойцы ВСУ, в городе серьёзно пострадали мосты и железные дороги. Такое развитие событий вынуждает их выбирать более длинные и опасные маршруты через данный район, что фактически означает потерю города.

Президент «Укрметалургпрома» Александр Каленков заявил, что Украина может лишиться половины производства стали из-за дефицита угля, если потеряет Покровск. В течение двух лет в стране выплавляли до 6,5 млн тонн стали, в случае потери контроля над городом это будет 2–3 млн тонн, уточнил он.