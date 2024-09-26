Донецк, 26 сентября, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Российские войска находятся на подступах к донецкому Красноармейску (украинское название — Покровск), заявил 26 сентября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, на красноармейском направлении есть успехи. Недавно российские войска перегруппировались, что заняло несколько дней. В это время в сторону противника шёл очень серьёзный огневой контакт, теперь украинская оборона «трещит».

«И там сейчас тоже наметился очень серьёзный успех… — мы уже фактически подходим к Мирнограду, а до Покровска остаются тоже считанные километры, потому что вот ребята наши, дээргэшники, разведчики, говорят, что они уже, что называется, бродят уже рядышком с этим населённым пунктом», — сказал Кимаковский.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что на красноармейском и кураховском направлениях в ДНР сложилась крайне сложная ситуация для украинских формирований. По его словам, на этих участках фронта ежедневно идут тяжёлые бои.

В тот же день Кимаковский заявил, что российские военные перерезали противнику железнодорожное сообщение с Красноармейском. Он уточнил, что артиллерия и авиация ВС РФ уничтожают мосты, чтобы прервать снабжение Вооружённых сил Украины (ВСУ) в этом районе.

Позже командир танкового подразделения 68-й бригады ВСУ с позывным Физик сообщил, что Красноармейск как логистический узел можно считать потерянным. С потерей Красноармейска киевский режим может лишиться половины производства стали из-за дефицита угля, отметил президент «Укрметаллургпрома» Александр Каленков.

В Красноармейске находится крупный железнодорожный узел, также через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывающие Донецк с Днепропетровской областью. Через этот населённый пункт осуществляется сообщение с подконтрольными киевскому режиму городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.