Киев, 25 сентября, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Украина может лишиться половины производства стали из-за дефицита угля, если потеряет Покровск (украинское название Красноармейска) в ДНР. Об этом заявил президент «Укрметалургпрома» Александр Каленков.

РИА Новости/Кирилл Брага

«За два года мы плавили 6-6,5 млн тонн стали, в этом году можем выйти на показатели 7,5 млн тонн. В случае потери Покровска это будет 2-3 млн тонн», — приводит слова Каленкова украинское издание «Страна. ua».

По его словам, ресурсы на освобождённых Россией территориях позволяют выплавлять порядка 12 млн т стали в год.

Как передавало ИА Регнум, ранее командир танкового подразделения 68-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным Физик сообщил, что положение украинских формирований в районе Красноармейска крайне тяжёлое.

20 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные перерезали украинским формированиям железнодорожное сообщение с Красноармейском. Он уточнил, что там работают артиллерия и авиация, которые подрывают мосты, чтобы прервать снабжение украинских боевиков в этом районе.

В Красноармейске находится крупный железнодорожный узел, также через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывающие Донецк с Днепропетровской областью. Через этот населённый пункт осуществляется сообщение с подконтрольными киевскому режиму городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.

20 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что на красноармейском и кураховском направлениях в ДНР сложилась крайне сложная ситуация для украинских формирований. По его словам, на этих участках фронта каждый день идут тяжёлые бои.