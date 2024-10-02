ДНР, 2 октября, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) признают фактическую потерю Покровска (украинское название Красноармейска) в Донецкой Народной Республике из-за разрушения критической инфраструктуры. Об этом 2 октября написала американская газета Washington Post (WP) со ссылкой на украинских военных.

Иван Шилов ИА Регнум

По их словам, в городе серьёзно пострадали мосты и железные дороги. Такое развитие событий вынуждает ВСУ выбирать более длинные и опасные маршруты через данный район, что фактически означает потерю города.

Аналитик Black Bird Group, компании, анализирующей общедоступные разведданные, Паси Паройнен заявил изданию, что в августе и сентябре 2024 года российские войска продвигались в Донбассе вперёд со скоростью, которую фиксировали лишь в 2022-м. Он добавил, что больше всего территорий ВС России освободили после августовского вторжения украинских формирований в Курскую область.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 1 октября признал, что для украинской армии на фронте сейчас сложилась «очень, очень сложная» ситуация. По его словам, нынешней осенью ВСУ придётся сделать всё возможное для достижения поставленных целей.

26 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска находятся на подступах к Красноармейску. Накануне бойцы ВС России перегруппировались, что заняло несколько дней, теперь украинская оборона «трещит», отметил советник.

Ранее Кимаковский заявил, что российские военные перерезали противнику железнодорожное сообщение с Красноармейском. Он уточнил, что артиллерия и авиация ВС РФ уничтожают мосты, чтобы прервать снабжение Вооружённых сил Украины (ВСУ) в этом районе.

Позднее командир танкового подразделения 68-й бригады ВСУ с позывным Физик сообщил, что Красноармейск как логистический узел можно считать потерянным. С потерей города киевский режим может лишиться половины производства стали из-за дефицита угля, отметил президент «Укрметаллургпрома» Александр Каленков.