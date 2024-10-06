Украина, 6 октября, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры, на которых расчёт комплекса «Искандер-М» уничтожает судно с боеприпасами, которые поставляются на Украину из Европы, в порту «Южный» Одесской области. Соответствующая видеозапись была опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

Юрий Смитюк/ТАСС

Минобороны сообщило, что ракетный удар был нанесён в момент разгрузки снарядов. Так, на видео можно заметить детонацию боеприпасов.

«Морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы», — уточняется в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения пункта временной дислокации Вооружённых сил Украины расчётом гаубицы «Мста-С».

Ранее Минобороны опубликовало кадры успешной работы дроноводов подразделения беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» на каховском направлении. Расчёт работает парой — один из бойцов готовит ударный дрон к запуску, в то время как второй производит разведку и находит цель.