Мелитополь, 13 октября, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли взвод бойцов при попытке контратаковать в селе Левадное в Запорожской области. Об этом 13 октября сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что российские военные зашли на северные окраины населённого пункта на времевском направлении.

«Ночью была попытка со стороны Вооружённых сил Украины контратаковать, но она была абсолютно неудачная для них. Потери составили минимум взвод», ― уточнил в беседе с ТАСС Рогов.

Он также сообщил, что российские войска прорвали оборону ВСУ на времевском направлении и водрузили флаг России над северными окраинами села Левадного.

Как сообщало ИА Регнум, в период с 5 по 11 октября Вооружённые силы Украины в зоне проведения спецоперации потеряли почти 14,5 тыс. военных. В зоне ответственности группировки войск «Север» потери украинской армии превысили 2090 бойцов. В зоне ответственности группировки «Запад» противник потеряли до 2920 военных, Южной — до 4790, Центральной — до 3370, «Восток» ― 780 военнослужащих, «Днепр» — до 480.

Также российские войска за минувшую неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием по энергетической и аэродромной инфраструктуре Украины. В результате были поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, которые обеспечивали работу украинских оборонных предприятий, а также инфраструктура военных аэродромов.

Кроме того, российские средства ПВО за минувшую неделю сбили 603 украинских беспилотника, а также несколько ракет, управляемых авиабомб и реактивных снарядов ВСУ.