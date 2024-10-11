Москва, 11 октября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Российские войска за минувшую неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием по энергетической и аэродромной инфраструктуре Украины. Об этом сообщает 11 октября Минобороны РФ в Telegram-канале.

United Aircraft Corporation/Global Look Press

В период с 5 по 11 октября при нанесении таких ударов применялись в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. В результате поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, которые обеспечивали работу украинских оборонных предприятий, а также инфраструктура военных аэродромов, отметили в ведомстве.

«Кроме того, поражались цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и БПЛА, базы горючего, склады боеприпасов и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников», — говорится в сообщении.