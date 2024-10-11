Москва, 11 октября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за неделю в зоне проведения спецоперации потеряли почти 14,5 военных, 43 бойца сдались в плен. Об этом 11 октября проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили более 2 090 бойцов. В зоне ответственности группировки «Запад» противник потеряли до 2 920 военных, Южной — до 4 790, Центральной — до 3 370. В зоне ответственности группировки войск «Восток» потери украинских подразделений составили 780 военнослужащих, «Днепра» — до 480.

Также российские войска за минувшую неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием по энергетической и аэродромной инфраструктуре Украины. В результате были поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, которые обеспечивали работу украинских оборонных предприятий, а также инфраструктура военных аэродромов.

Кроме того, российские средства ПВО за минувшую неделю сбили 603 украинских беспилотника, а также несколько ракет, управляемых авиабомб и реактивных снарядов ВСУ.