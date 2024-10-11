Москва, 11 октября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за минувшую неделю сбили 603 украинских беспилотника, а также несколько ракет, управляемых авиабомб и реактивных снарядов ВСУ, сообщила 11 октября пресс-служба Министерства обороны.

MOD Russia/Global Look Press

Всего за время проведения специальной военной операции было уничтожено 33 419 беспилотных летательных аппаратов противника, сказано в сообщении.

«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, переделанная для стрельбы по наземным целям управляемая ракета зенитного ракетного комплекса С-200, 33 реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 603 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, также 11 октября пресс-служба Минобороны сообщила, что за неделю ВС РФ нанесли 38 групповых ударов, в том числе «Кинжалами», по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины и другим целям.

ВСУ за неделю потеряли в зоне спецоперации почти 14,5 тыс. человек, 43 бойца противника сдались в плен. Российские войска освободили два населённых пункта в Курской области и один — в ДНР.