Львов, Украина, 13 октября, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) устроили рейд в ресторане Львова, откуда их выгнали посетители. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

Сергей Корсун ИА Регнум

«Сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) вчера выставили из львовского ресторана «Соната», куда военкомы пришли с очередным рейдом. В ресторане праздновали день рождения», — пишет издание.

Отмечается, что при появлении военкомов, которые начали требовать от присутствующих мужчин документов или отсрочку от мобилизации, гости вступили с ними конфликт и, выкрикивая «Позор», выгнали их на улицу.

Как передавало ИА Регнум, перед этим львовские и хмельницкие Telegram-каналы сообщили о массовых рейдах сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинское наименование военкоматов) в торгово-развлекательных центрах и ресторанах указанных западноукраинских городов. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники ТЦК перекрывают выходы из заведений и проверяют документы у мужчин предположительно призывного возраста. Женщины, в свою очередь, вступают с сотрудниками ТЦК в дискуссии.

Самый крупный рейд был проведён во время киевского концерта рок-группы «Океан Эльзы», солист которой Святослав Вакарчук является активным сторонником действующего киевского режима. Сообщалось, что после появления военкомов на концерте билеты на следующие выступления группы начали сдавать в массовом порядке.

Украинские СМИ ежедневно сообщают о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержать мужчин для мобилизации.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого «гитлерюгенда». Именно для этого в Киеве заговорили о новом снижении призывного возраста, подчеркнул Путин.